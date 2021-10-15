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هل تخلصت بورصة مصر من صدمة ضريبة الأرباح؟

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هل تخلصت بورصة مصر من صدمة ضريبة الأرباح؟

سجلت مكاسب أسبوعية قوية مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بـ 4.3%

القاهرة - خالد حسني

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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تباين في أداء المؤشرات خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث شهدت تداولات الأسبوع مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب مقابل مشتريات عربية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 12.6 مليار جنيه، ليغلق التعاملات عند مستوى 711.6 مليار جنيه، مقابل نحو 699 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.8%.

على صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الأسبوع الحالي بنسبة 4.36%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 0.89% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2636 نقطة.

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وشهدت الساحة المصرية تحركات قوية من جانب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لإلغاء أو تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الرغم من تأكيد وزير المالية بأن التطبيق سيكون أول العام المقبل.

ومنيت البورصة بتراجعات قوية شهدتها المؤشرات الفترة الماضية خاصة المؤشر الرئيسي، بسبب عدم وجود محفزات، وما كشفه وزير المالية عن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وفي تعاملات الأسبوع الحالي، هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق على 3593 نقطة. بينما صعد المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 25.1 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 2.14 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 176 ألف عملية، مقابل قيمة تداول بلغت 21.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بكمية 4.79 مليار ورقة منفذة من خلال 146 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 28.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة بعدما سجلت نحو 7.08 مليار جنيه، في حيث مثلت السندات نحو 71.8% خلال تعاملات الأسبوع بقيمة 17.85 مليار جنيه.

على صعيد تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع الحالي، استحوذ المستثمرون المصريون على نحو 76.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 15.1% والعرب على 8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب خلال تعاملات الأسبوع صافي بيع بقيمة 662.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 64.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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