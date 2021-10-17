أدنوك للحفر تنضم إلى 3 مؤشرات عالمية

أعلنت شركة أدنوك للحفر أنه تم إدراج أسهمها في ثلاث مؤشرات عالمية هي مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الكبير، ومؤشر فوتسي القياسي العالمي.

وعقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة أدنوك للحفر الذي تم تشكيله مؤخراً، حيث تمت الموافقة على ميزانية العام 2022 وخطة خمسية طموحة لنمو أعمال أدنوك للحفر للفترة من 2022 إلى 2026. كذلك حدّد المجلس أهدافاً طموحة لتعزيز سجل الشركة المتميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة ووضع خارطة طريق للاستدامة في عملياتها.

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يأتي اجتماع مجلس إدارة أدنوك للحفر في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهم الشركة وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعتبر الإدراج الأكبر على الإطلاق في تاريخ السوق.

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): "يعكس إدراج شركة أدنوك للحفر في ثلاثة من مؤشرات فوتسي العالمية ثقة الأسواق المالية العالمية بالوضع القوي للشركة وبالأسواق المالية النشطة والمزدهرة في أبوظبي. ولاشك أن هذا الادراج سيسهم في زيادة جاذبية أسهم أدنوك للحفر أمام المستثمرين الدوليين وتنويع قاعدة المستثمرين في الشركة".