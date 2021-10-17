المركزي الأوروبي: معدلات التضخم الحالية مؤقتة ولن تستمر في الارتفاع

توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عدم استمرار الارتفاع في معدلات التضخم، وتعهدت بمواصلة مساعدة اقتصاد منطقة اليورو مع استمرار تداعيات الوباء.

ورجحت لاغارد أن يبلغ التضخم ذروته في وقت لاحق من هذا العام قبل أن يتباطأ في عام 2022، مع توقعات نمو الأسعار لتبقى دون المستوى المستهدف على المدى المتوسط.

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يُذكر أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 3.4٪ في سبتمبر، وهو أعلى معدل في 13 عاما.