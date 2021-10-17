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تغطية الطرح العام لـ"إي فاينانس" المصرية 61.36 مرة

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إي فاينناس القابضة
إي فاينانس
البورصة المصرية

تغطية الطرح العام لـ"إي فاينانس" المصرية 61.36 مرة

بلغت أوامر الشراء 1.581 مليار سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تغطية الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية نهاية فترة الاكتتاب 61.36 مرة.

وأفادت البورصة في بيان لها، اليوم الأحد، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت 1.581 مليار سهم.

وكانت شركة إي فاينانس قد فتحت باب الاكتتاب في الطرح العام 10 أكتوبر الجاري لبيع عدد أسهم حده الأقصى 25.777 مليون سهم تمثل نسبة 10% من الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، ومن المقرر إغلاقه الأحد القادم.

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وفتحت الشركة الأربعاء 6 أكتوبر، باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، واستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر الجاري.

وفي 11 أكتوبر الجاري أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ورد إليها كتاب من شركة إي فاينانس، بشأن رغبتها في زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة.

وفي 12 أكتوبر أعلنت "إي فاينانس"، أن السعر النهائي للطرح العام والخاص تم تحديده عند 13.98 جنيه للسهم.

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