تحديد النطاق السعري لطرح "النايفات للتمويل" في سوق السعودية

أعلن مديرو الاكتتاب في أسهم شركة النايفات للتمويل "النايفات"، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 29-34 ريالا للسهم الواحد وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وأشارت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي، وشركة جي إي بي كابيتال وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، بصفتهما مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية المشاركين في الطرح العام الأولي، عن النطاق السعري للطرح.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركات في بيانها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تم تحديد النطاق السعري بين 29 – 34 ريالا للسهم الواحد.

وأشار البيان إلى أن عملية الاكتتاب تستهدف طرح 35 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 35% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم المصدرة التابعة للمساهمين البائعين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 4.999 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقاً لتعليمات بناء السجل وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 35 مليون سهم، يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31.5 مليون سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الخميس 21 أكتوبر2021، وتنتهي يوم 28 أكتوبر 2021.