تداول ثاني صناديق مؤشرات بيتكوين الأميركية.. غداً الجمعة

من المقرر إطلاق ثاني صندوق مؤشرات متداولة للعملة المشفرة بيتكوين في الأسواق الأميركية، يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم شركة Valkyrie إن صندوق Valkyrie Bitcoin Strategy سيبدأ التداول في بورصة ناسداك الجمعة، حيث خططت الشركة للتداول تحت اسم BTFD، لكنها غيرت رمز الصندوق مرة أخرى إلى BTF.

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وسيتبع الصندوق الظهور الأول الناجح لصندوق ProShares Bitcoin Strategy، والذي يطلق عليه اختصاراً BITO، والذي جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من الأموال في يومين فقط من التداول.

واحتل BITO المرتبة الثانية من حيث زخم الإطلاق، مع ما يقرب من مليار دولار من بيع الوثائق.

وأدى الحماس المحيط بإطلاق صناديق ETF الخاصة بعقود بيتكوين في الولايات المتحدة، إلى دفع أكبر عملة مشفرة في العالم لأعلى مستوى لها على الإطلاق، مع اقتراب بيتكوين من 67000 دولار يوم الأربعاء.