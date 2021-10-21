.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تداول ثاني صناديق مؤشرات بيتكوين الأميركية.. غداً الجمعة

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

تداول ثاني صناديق مؤشرات بيتكوين الأميركية.. غداً الجمعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر إطلاق ثاني صندوق مؤشرات متداولة للعملة المشفرة بيتكوين في الأسواق الأميركية، يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم شركة Valkyrie إن صندوق Valkyrie Bitcoin Strategy سيبدأ التداول في بورصة ناسداك الجمعة، حيث خططت الشركة للتداول تحت اسم BTFD، لكنها غيرت رمز الصندوق مرة أخرى إلى BTF.

وسيتبع الصندوق الظهور الأول الناجح لصندوق ProShares Bitcoin Strategy، والذي يطلق عليه اختصاراً BITO، والذي جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من الأموال في يومين فقط من التداول.

جي بي مورغان: ارتفاعات بيتكوين القياسية مدفوعة بمخاوف التضخم قصص اقتصادية بيتكوين جي بي مورغان: ارتفاعات بيتكوين القياسية مدفوعة بمخاوف التضخم

واحتل BITO المرتبة الثانية من حيث زخم الإطلاق، مع ما يقرب من مليار دولار من بيع الوثائق.

وأدى الحماس المحيط بإطلاق صناديق ETF الخاصة بعقود بيتكوين في الولايات المتحدة، إلى دفع أكبر عملة مشفرة في العالم لأعلى مستوى لها على الإطلاق، مع اقتراب بيتكوين من 67000 دولار يوم الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تحذر: هذه عواقب عدم وصول اللقاح للجميع الصحة العالمية تحذر: هذه عواقب عدم وصول اللقاح للجميع
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!
إسرائيل تستأنف تدريبات لتنفيذ ضربات عسكرية ضد منشأت ايران النووية  إسرائيل تستأنف تدريبات لتنفيذ ضربات عسكرية ضد منشأت ايران النووية 
قبل أن تذهب
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
اكتشف المزيد