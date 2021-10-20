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ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار

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بيتكوين

ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار

كانت قمتها السابقة فوق 64 ألف دولار في أبريل الماضي

دبي - العربية.نت

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ارتفع عملة بيتكوين، اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد فوق 66 ألف دولار، لتتجاوز بذلك قمتها السابقة التي وصلت إليها في أبريل الماضي فوق 64 ألف دولار.

وارتفعت العملة المشفرة الأشهر عالميا، اليوم بنسبة 3%، لتصل بذلك مكاسبها منذ بداية العام إلى 120%.

وتزامن هذا الارتفاع مع بدء التداول على وثائق أول صندوق أميركي مخصص للعقود الآجلة لعملة بيتكوين. وقالت بلومبيرغ إن نحو 24 مليون وثيقة من صندوق بروشير تم تداولها يوم أمس الثلاثاء، بقيم تداولات بلغت نحو مليار دولار، لتحل بذلك المرتبة الثانية في قائمة أنشط الصناديق تداولا بالسوق الأميركية، بعد صندوق بلاروك كاربون.

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الارتفاع قد يستمر

وقد يصل سعر عملة بيتكوين المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى أكثر من ضعف المستوى الذي وصلت إليه خلال تداولات اليوم.

وبعدما توقعوا سابقا وصول العملة المشفرة الأشهر عالميا إلى 100 ألف دولار مع نهاية العام الجاري، قال الباحثون في شركة "فاند ستار" إن سعر بيتكوين قد يقفز إلى 168 ألف دولار، إذا ما جذبت وثائق صندوق المؤشرات التي بدأ التداول عليها في بورصة نيويورك الثلاثاء، موجة جديدة من تدفقات المستثمرين.

وتتوقع مؤسسة فاند ستار أن عقود بيتكوين المستقبلية الجديدة في صندوق المؤشرات الذي أطلقته شركة بروشير، سوف يوفر تدفقات أعلى في العام الأول مقارنة بتلك التي جذبها صندوق مؤشرات Invesco QQQ Trust Series 1 fund الذي تم إطلاقه في 2002 وكان يتتبع مؤشر ناسداك 100.

وأضافت المؤسسة أن الصندوق الجديد سيمكن فئة واسعة من المستثمرين الأفراد للاستثمار في العملة المشفرة.

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