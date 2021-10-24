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إيفرغراند الصينية تستأنف العمل في أكثر من 10 مشروعات

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اقتصاد الصين

إيفرغراند الصينية تستأنف العمل في أكثر من 10 مشروعات

سداد مستحقات سندات أتاح للشركة أسبوعاً آخر لمحاولة حل أزمة الدين

بكين - رويترز

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قالت مجموعة إيفرغراند الصينية اليوم الأحد، إنها استأنفت العمل في أكثر من عشرة مشروعات في عدة مدن وذلك في بيان صدر بعد أن تجنبت الأسبوع الماضي بصعوبة فيما يبدو التخلف عن سداد عوائد سندات.

وقالت الشركة، التي تبلغ التزاماتها نحو 300 مليار دولار، عبر حسابها على منصة ويتشات، إن بعض المشروعات دخلت مرحلة التشطيبات النهائية واكتمل بناء مبان أخرى في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن سعيها لضمان استمرار أعمال البناء سيعزز الثقة في السوق. ونشرت مجموعة من الصور الحديثة لعمالها في مشروعات مختلفة.

"إيفرغراند" الصينية تنجو من مأزق التخلف عن السداد في اللحظة الأخيرة شركات شركات "إيفرغراند" الصينية تنجو من مأزق التخلف عن السداد في اللحظة الأخيرة

وعمدت الشركة إلى سداد عوائد قيمتها 83.5 مليون دولار على إصدار من السندات الدولارية مما أتاح لها أسبوعا آخر لمحاولة حل أزمة الدين التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراقب أسواق المال العالمية أزمة الدين على نطاق واسع خشية اتساع نطاق تداعياتها.

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