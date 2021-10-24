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نماء للكيماويات تعيد تشغيل مصانع مشروع حصاد بعد انتهاء الصيانة

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شعار شركة نماء للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات تعيد تشغيل مصانع مشروع حصاد بعد انتهاء الصيانة

الأثر المالي يبلغ 19.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصانع مشروع حصاد "مصنع الشركة التابعة جنا"، والبدء في أعمال تشغيل المصنع والإنتاج يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021.

وقالت "نماء للكيماويات"، في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم خلال هذه الصيانة الدورية المجدولة العمل على تغيير المحفزات الكيميائية، وكذلك الكشف وإصلاح وصيانة وحدات مختلفة من المصانع التابعة.

وأضافت أنه تم العمل على توحيد نظام تبريد المياه التابعة لوحدة المنافع المشتركة للمصانع، وسيكتمل تشغيل كامل المجمع الصناعي بتاريخ 25 أكتوبر 2021.

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وذكرت "نماء للكيماويات" أن التكاليف المرتبطة بالحدث تبلغ 19.6 مليون ريال، كما أنه لا يوجد تغير على هذه التكاليف، وأنه بسبب احتفاظها بمخزون كاف لأعمال تشغيل المصانع والوحدات الأخرى، سيكون الأثر المالي محدوداً جداً.

وأضافت الشركة أنه بذلك اكتملت كافة أعمال الصيانة، وتم تشغيل كل من مصنع الصودا الكاوية ومصنع حامض الهيدروكلوريك و مصنع هيبوكلوريت الصوديوم في يوم 20 أكتوبر 2021، وجاري العمل على تشغيل كل من مصنع كحول الأليل ومصنع الإبيكلوروهيدرين.

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