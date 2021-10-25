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أسهم أوروبا تصعد بدعم أسعار السلع الأساسية

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد بدعم أسعار السلع الأساسية

قفزت أسهم التعدين والطاقة 1% و0.7% على الترتيب

رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن عدة شركات عملاقة نتائجها هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02%، وذلك بعد أن اقتنصت مؤشرات آسيوية مكاسب طفيفة.

وقفزت أسهم التعدين والطاقة 1% و0.7% على الترتيب، مدعومة بأسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في عدة أعوام، وتقدم أسعار النحاس مع انخفاض المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 12 عاما.

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وينصب التركيز على مجموعة من نتائج الأعمال هذا الأسبوع، منها نتائج فيسبوك ومايكروسوفت ودويتشه بنك ومجموعة لويدز المصرفية، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت يوم الخميس.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطانية 0.4% بعد أن حل محل المخاوف من القروض الرديئة المرتبطة بالجائحة إعادة شراء أسهم بملياري دولار وزيادة مفاجئة في أرباح البنك في الربع الثالث من العام.

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