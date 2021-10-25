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عملة مشفرة ترتفع 50% خلال 24 ساعة وتنضم للكبار

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عملة Shiba Inu
عملات مشفرة

عملة مشفرة ترتفع 50% خلال 24 ساعة وتنضم للكبار

عريضة تطالب منصة روبين هوود بضمها بعد ارتفاعها 400 ألف مرة

دبي - العربية.نت

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صعدت العملة المشفرة شيبا إينو Shiba Inu إلى مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصبح في المرتبة الـ 11 بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وارتفعت شيبا أو SHIB، كما تعرف، بنسبة 50% خلال 24 ساعة حتى 10:10 صباحاً بتوقيت نيويورك يوم الأحد، وفقاً لتسعير موقع CoinGecko.com، ووصلت إلى رقم قياسي في وقت سابق من اليوم.

وحصلت عريضة على موقع Change.org تطالب منصة التداول الشهيرة روبين هوود بإدراج SHIB، على ما يقرب من 300000 توقيع، حيث صعدت العملة المشفرة بأكثر من 40 مليون في المئة خلال العام الماضي أو 400 ألف مرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت".

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قال رئيس المبيعات خارج البورصة والمؤسسات في بورصة المشتقات المشفرة FTX، جوناثان تشيزمان، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن "العملات ذات السعر المنخفض بالدولار جذابة للأفراد، لأن المستثمرين لا يزالون قادرين على شراء أكثر من 20000 وحدة شيبا مقابل دولار واحد".

بدوره، يرى رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة Luno Pte، فيجاي أيار، أنه مع مثل هذه "الميم كوينز" أو العملات المشفرة سريعة النمو، "من الصعب التكهن بالأسباب الفعلية لتحركات الأسعار. لكن هناك بعض المجتمعات المثيرة للاهتمام التي يتم بناؤها حولها".

تم تأسيس Shiba Inu في عام 2020 من قبل شخص مجهول اسمه رايوشي، ويشير موقع العملة المشفرة إلى أنها "رمز لامركزي تطور إلى نظام بيئي نابض بالحياة".

ويبدو أنه تم إنشاؤها في سياق دودج كوين، وهي عملة مشفرة أنشأت على سبيل المزاح في عام 2013، وتأخذ أيضاً شعارها من صورة كلب من فصيلة شيبا إينو.

تبلغ القيمة السوقية لـ دودج كوين حوالي 34 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لـ شيبا إينو حوالي 21 مليار دولار.

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