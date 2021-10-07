"شيبا إينو" المشفرة.. تأسست قبل عام قيمتها تضاعفت 4 مرات في أسبوع!

تأسست العملة المشفرة شيبا إينو Shiba Inu في العام الماضي فقط، وواصلت ارتفاعاتها القوية، بعد أن قام مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، بنشر تغريدة بها صورة كلبه الصغير فلوكي، والذي اشتراه في يونيو الماضي.

وارتفعت العملة التي يرمز لها بـ SHIB بأكثر من 70% في الـ 24 ساعة الماضية، لتصبح في المرتبة الـ 12 من حيث القيمة السوقية بين العملات المشفرة، ارتفاعاً من المرتبة الـ 30 قبل يوم واحد.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيام ماسك بتغريد صورة جروه فلوكي، لترتفع عملة شيا إينو، التي يرمز لها بصورة لأحد كلاب الصيد اليابانية بنحو 367% في الأيام السبعة الماضية وسط الحماس من ذلك المنشور.

وتأتي القفزة في نفس الوقت الذي يرتفع فيه سوق التشفير الأوسع أيضاً؛ ارتفعت عملة بيتكوين بحوالي 30% في الأيام السبعة الماضية ويتم تداولها في بالقرب من 55 ألف دولار.

تم تأسيس Shiba Inu من قبل شخص مجهول باسم Ryoshi العام الماضي، ويشير موقع العملة المشفرة، إلى أنها عملة لا مركزية تطور نظاما بيئيا نابضا بالحياة.