إدارج وبدء تداول أسهم "إنماء الروابي" في سوق "نمو" الخميس المُقبل

أعلنت تداول السعودية، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة إنماء الروابي في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك كإدراج مباشر برمز تداول 9521 وبالرمز الدولي SA15D07KKOH6 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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كانت هيئة السوق المالية، قد وافقت في سبتمبر الماضي، على طلب شركة إنماء الروابي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

يبلغ رأسمال الشركة 400 مليون ريال موزعاً على 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة 10 ريالات للسهم، وتعمل في عدة أنشطة منها الإنشاءات العامة للمباني السكنية، وغير السكنية مثل المدارس والمستشفيات وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.