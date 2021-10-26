.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم العربية للتعهدات الفنية

  • الخط
سوق السعودية

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم العربية للتعهدات الفنية

سعر الطرح النهائي 100 ريال للسهم الواحد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انطلق اليوم الثلاثاء، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية في السوق السعودية الذي يستمر حتى يوم الخميس 28 أكتوبر الحالي.

وكشفت نشرة الإصدار، أنه تم تخصيص 1.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وتطرح الشركة 15 مليون سهم عادي من أسهمها تمثل نسبة 30% من رأسمالها، وسيتم بيعها من المساهمين عبد الإله عبد الرحمن الخريجي وشركة مجموعة المهندس القابضة.

شركة "التعهدات الفنية" للعربية: الأرباح تقترب من مستويات 2019 قصص اقتصادية سوق السعودية شركة "التعهدات الفنية" للعربية: الأرباح تقترب من مستويات 2019

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المشاركة، 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.499 مليون سهم.

وأعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد.

وتمت تغطية طرح المؤسسات بـ 126.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلبات من الفئات المشاركة ما مجموعه تقريباً 189.9 مليار ريال.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، وانتهت في الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
"العربية نت" تفتح ملف الأمراض الاستقلابية وطريقة علاجها بالجينات
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: رمضان بورطة جديدة..مواطن مصري عن النمبر1: "دمّر حياتي"
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد