اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم العربية للتعهدات الفنية

انطلق اليوم الثلاثاء، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية في السوق السعودية الذي يستمر حتى يوم الخميس 28 أكتوبر الحالي.

وكشفت نشرة الإصدار، أنه تم تخصيص 1.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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وتطرح الشركة 15 مليون سهم عادي من أسهمها تمثل نسبة 30% من رأسمالها، وسيتم بيعها من المساهمين عبد الإله عبد الرحمن الخريجي وشركة مجموعة المهندس القابضة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المشاركة، 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.499 مليون سهم.

وأعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد.

وتمت تغطية طرح المؤسسات بـ 126.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلبات من الفئات المشاركة ما مجموعه تقريباً 189.9 مليار ريال.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، وانتهت في الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.