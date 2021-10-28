الذهب يتماسك أعلى من 1800 دولار مع انخفاض عائد السندات الأميركية

تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأونصة، اليوم الخميس بدعم من انخفاض العائد على السندات الأميركية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1802.40 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1803.90 دولار للأونصة.

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ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، يعقبه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعتبر الذهب عادة تحوطا ضد التضخم، وإن كان تقليص التحفيزات ورفع أسعار الفائدة يدفع العائد على السندات الحكومية إلى الارتفاع وهو ما يقلل الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين 0.6% إلى 1016.77 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1990.23 دولار للأونصة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.06 دولار للأونصة.