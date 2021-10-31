سهم أرامكو يرتفع فوق 38 ريالا.. عند أعلى مستوى من 2019

ارتفعت أسهم شركة أرامكو اليوم الأحد في تداول السعودية بنسبة 0.79% في بداية التعاملات لتصل إلى 38.10 ريال للسهم، بعد إعلان الشركة عن أرباح فاقت التوقعات.

ويتداول سهم أرامكو عند مستوى 38.10 ريالا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.

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وتصدرت أسهم أرامكو نشاط السوق من حيث القيمة والكمية، بعد التداول على 3.118 مليون سهم من أسهم الشركة، فيما بلغت قيم التداولات نحو 118.76 مليون ريال.

وأعلنت أرامكو، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح نسبته 158%.

وأظهرت بيانات الشركة، وصول صافي الربح إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتفوقت بذلك أرباح الشركة، على توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تسجيل أرباحا بـ 105 مليارات ريال.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع في مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.09% ليصل إلى 11769.94 نقطة.