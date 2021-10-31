.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سهم أرامكو يرتفع فوق 38 ريالا.. عند أعلى مستوى من 2019

  • الخط
أرامكو
أرامكو
أرامكو

سهم أرامكو يرتفع فوق 38 ريالا.. عند أعلى مستوى من 2019

بلغت قيم التداولات في بداية التعاملات 118.76 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسهم شركة أرامكو اليوم الأحد في تداول السعودية بنسبة 0.79% في بداية التعاملات لتصل إلى 38.10 ريال للسهم، بعد إعلان الشركة عن أرباح فاقت التوقعات.

ويتداول سهم أرامكو عند مستوى 38.10 ريالا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.

وتصدرت أسهم أرامكو نشاط السوق من حيث القيمة والكمية، بعد التداول على 3.118 مليون سهم من أسهم الشركة، فيما بلغت قيم التداولات نحو 118.76 مليون ريال.

أرباح أرامكو تقفز 158% في الربع الثالث إلى 114 مليار ريال شركات أرامكو أرباح أرامكو تقفز 158% في الربع الثالث إلى 114 مليار ريال

وأعلنت أرامكو، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح نسبته 158%.

وأظهرت بيانات الشركة، وصول صافي الربح إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتفوقت بذلك أرباح الشركة، على توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تسجيل أرباحا بـ 105 مليارات ريال.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع في مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.09% ليصل إلى 11769.94 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد