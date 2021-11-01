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أسهم أوروبا تستهل نوفمبر بارتفاعات قياسية جديدة

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بورصات - أوروبا
مؤشر كاك الفرنسي
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تستهل نوفمبر بارتفاعات قياسية جديدة

ارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8%

دبي - العربية.نت

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سجلت الأسهم الأوروبية، ارتفاعات قياسية، اليوم الاثنين، لتستهل نوفمبر/تشرين الثاني بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية، وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس/آب.

وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين.

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وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8%، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% فحسب.

وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني 2% بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي إنه سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية بشأن علاقاته مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

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