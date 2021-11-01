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الذهب تحت الضغط بسبب قوة الدولار والحذر قبل اجتماع الفيدرالي

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الذهب والدولار
الذهب والدولار
الذهب

الذهب تحت الضغط بسبب قوة الدولار والحذر قبل اجتماع الفيدرالي

جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأونصة

رويترز

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لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الاثنين، حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.

جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأونصة بعد أن انخفض 1.5% لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب0.1 % إلى 1784.801 دولار للأونصة.

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وقال كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا، جيفري هالي: "سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.80 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.9% إلى 1026.58 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1996.57 دولار للأونصة.

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