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أسهم أوروبا تهبط قبيل قرارات هامة من بنوك مركزية

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بورصة - أوروبا -أسواق - فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تهبط قبيل قرارات هامة من بنوك مركزية

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن مستوياتها غير المسبوقة مع ترقب المتعاملين اجتماعات قادمة لبنوك مركزية لاستقاء مؤشرات بشأن قرارات التقليص التدريجي للتحفيز وأسعار الفائدة، في حين أثر انخفاض أسعار خام الحديد على أسهم شركات التعدين.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، في حين تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط توتر قبيل اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع، والتي من الممكن فيها تقليص التحفيز المرتبط بالجائحة.

وقادت أسهم التعدين الخسائر، إذ انخفضت 2.4% بسبب التراجع في سوق خام الحديد وانخفاض أسعار النحاس.

وأغلق ستوكس 600 أمس الاثنين، عند مستوى مرتفع غير مسبوق بدعم نتائج أعمال قوية لشركات، وقفزة في أسهم البنوك بفعل توقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي العام المقبل.

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