.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ثاني أكبر عملة مشفرة تقتفي أثر "بيتكوين" وتسجل ذروة جديدة

  • الخط
بيتكوين وإيثريوم
عملة "إيثر"
عملات مشفرة

ثاني أكبر عملة مشفرة تقتفي أثر "بيتكوين" وتسجل ذروة جديدة

مكاسبها خلال الأسبوع ارتفعت إلى أكثر من 10%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود بيتكوين، بعد أن تأثرت بالأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.

ارتفعت إيثر، المرتبطة بسلسلة إيثريوم للكتل، إلى 4643 دولارا في ساعات التداول الآسيوية، محطمة رقم أمس البالغ 4600 دولار، مما رفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى أكثر من 10%.

وجرى تداول بيتكوين عند حوالي 63078 دولارا مرتفعة نحو 117% هذا العام، بينما صعدت إيثر إلى ستة أمثال قيمتها.

وقال رايان راباجليا المدير العالمي للتداول في منصة أو.إس.إل للأصول الرقمية: "منذ انعكاس وضع السوق في نهاية سبتمبر، تتحرك قوة إيثر مواكبة بيتكوين وعملات رئيسية أخرى".

تنامى الاهتمام أيضا بعملات مشفرة أصغر بعدما غيرت شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا للتركيز على "الميتافيرس"، وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي "اقرأوا هذا"
نسور معرضة للانقراض قد تتكاثر دون تزاوج نسور معرضة للانقراض قد تتكاثر دون تزاوج
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد