أسهم أميركا تواصل التحليق.. الوظائف تدفعها لمستوى قياسي

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قياسيا عند الفتح، اليوم الجمعة، بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى جانب قوة الأرباح والتقرير الجديد عن أقراص فايزر لمعالجة كوفيد-10، مما عزز المعنويات بشأن النمو الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 144.52 نقطة، بما يعادل 0.40%، إلى 36268.75 نقطة عند الفتح.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 19.20 نقطة، أو 0.41% إلى 4699.26 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.25نقطة، أو 0.40%، إلى 16003.56 نقطة.

زاد نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول مع انحسار الرياح المعاكسة الناتجة عن زيادة إصابات كوفيد-19 خلال الصيف، مما يعطي المزيد من المؤشرات على استعادة النشاط الاقتصادي لزخمه في وقت مبكر من الربع الرابع.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 531 ألفا الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات سبتمبر/ أيلول لتظهر توفير 312 ألف وظيفة بدلا من 194 ألفا التي تم الإبلاغ عنها سابقا.