الدولار يصعد.. وترقب لتقرير الوظائف الأميركي

اتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي مقابل عملات رئيسية، اليوم الجمعة، قبيل تقرير وظائف أميركي مهم قد يؤثر على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ويتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير أمس الخميس.

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واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51% مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20% خلال الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بعد تراجعه 1.36% في الجلسة السابقة وهو ما أدى لانخفاضه 1.39% خلال الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49% مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16% هذا الأسبوع.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضا 0.29% منذ الجمعة الماضية.

وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف خلال اليوم إلى 0.7394 دولار بعدما نزل 0.67% في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67% هذا الأسبوع.

ونزل الدولار النيوزيلاندي 0.09 إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81% أمس الخميس ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07%.

عملات مشفرة

وبالنسبة للعملات الرقمية جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67000 دولار الشهر الماضي.

وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار يوم الأربعاء.