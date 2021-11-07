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سهم سوق دبي المالي يرفع مكاسبه إلى 60% في 4 جلسات فقط

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سوق دبي

سهم سوق دبي المالي يرفع مكاسبه إلى 60% في 4 جلسات فقط

بلغت قيمة التداولات على سهم سوق دبي المالي نحو 252.95 مليون درهم

دبي - العربية.نت

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ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 14.46% في تعاملات اليوم الأحد، ووصل إلى مستوى 1.82 درهم للسهم، متصدراً ارتفاعات وقيم وأحجام تداولات سوق دبي المالي، في هذه الأثناء.

وبلغت قيمة التداولات على سهم سوق دبي المالي نحو 252.95 مليون درهم عبر التداول على 144.3 مليون سهم.

وسجل سهم سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 15%، في التعاملات المبكرة من جلسة، اليوم الأحد، في سابقة هي الأولى في أسواق الإمارات بمكاسب لمدة 4 جلسات متتالية بلغت 60%.

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وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.44% إلى مستوى 3094.2 نقطة.

يأتي ارتفاع سهم سوق دبي المالي، مع إعلان إمارة دبي منذ الأسبوع الماضي، عن عدة تحركات لزيادة الطروحات والإدراجات الجديدة في السوق، ومنها طرح حصة من هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتخطط دبي لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على الإدراج في سوق الأوراق المالية، حيث تسعى السوق للحاق بالاندفاع نحو الاكتتابات العامة في المنطقة.

ودمجت الإمارة إدارتيها الاقتصادية والسياحية يوم السبت الماضي، وإحدى المهام الرئيسية للكيان الجديد هو حث الشركات الخاصة والعائلية على طرح أسهمها في سوق دبي المالي، بحسب بيان.

وفي الأسبوع الماضي، قامت دبي بسلسلة من التحركات المصممة لجذب الاكتتابات ومواكبة المنافسين الإقليميين الذين استقطبوا مليارات الدولارات خلال العام الماضي. وشمل ذلك إصلاح مجلس إدارة البورصة المحلية والتخطيط لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) المملوكة للدولة، وهي واحدة من 10 خطط طرح لها خلال الأشهر المقبلة.

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