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"بوبا العربية" تشتري 220 ألف سهم ضمن برنامج حوافز الموظفين

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شركة بوبا العربية
بوبا العربية
سوق السعودية

"بوبا العربية" تشتري 220 ألف سهم ضمن برنامج حوافز الموظفين

سيتم تمويل الشراء من النقد المتوفر بالشركة

دبي - العربية.نت

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أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شراء أسهم بمبلغ 14.27 مليون ريال بحد أقصى 220 ألف سهم لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه سيتم تمويل الشراء من النقد المتوفر بالشركة، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة.

وأشارت إلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية غير العادية.

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وستحتفظ شركة بوبا العربية بالأسهم المشتراة لمدة 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني قبل الزكاة 34%، إلى 228.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، مقابل 170 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 31.5%، حيث كانت أرباح الربع السابق 333.6 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت قيمة الأرباح قبل الزكاة 737.3 مليون ريال، مقابل 738.7 مليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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