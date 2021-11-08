.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين تقفز 3% وتقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

  • الخط
عملات مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

بيتكوين تقفز 3% وتقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

بدعم موجة من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية ومخاوف التضخم

سيدني - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الاثنين، وصعدت إيثر إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم موجة من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية ومخاوف التضخم.

وكانت بيتكوين مرتفعة بنحو 3% في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت إيثر، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.

ومنذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، ربحت إيثر 57% وتقدمت بيتكوين بحوالي 50% مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أميركي لبيتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماسك يتخذ قرارا بشأن أسهمه في تسلا.. استطلاع متابعيه أوصى بهذا الأمر! ماسك يتخذ قرارا بشأن أسهمه في تسلا.. استطلاع متابعيه أوصى بهذا الأمر!
لحماية عينيك.. هذه هي المسافة الآمنة عن الشاشة! لحماية عينيك.. هذه هي المسافة الآمنة عن الشاشة!
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟ خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟
قبل أن تذهب
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
اكتشف المزيد