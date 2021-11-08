بيتكوين تقفز 3% وتقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الاثنين، وصعدت إيثر إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم موجة من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية ومخاوف التضخم.

وكانت بيتكوين مرتفعة بنحو 3% في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت إيثر، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.

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ومنذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، ربحت إيثر 57% وتقدمت بيتكوين بحوالي 50% مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أميركي لبيتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.