أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع صعود الين

تراجعت الأسهم اليابانية عن مكاسب حققتها في منتصف الجلسة، لتغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الين وبعض نتائج الأعمال المخيبة للآمال، غير أن أداء فائقا لأسهم التكنولوجيا بقيادة سهم مجموعة سوفت بنك حد من الخسائر.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.75% إلى 29285.46 نقطة، بعد ارتفاعه 0.82% في وقت سابق من الجلسة.

مادة اعلانية

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81% إلى 2018.77 نقطة.

تألق العديد من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بقيادة سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة، والذي ربح 10.50% ليكون أكبر الرابحين على نيكاي.