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أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع صعود الين

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بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع صعود الين

أداء أسهم التكنولوجيا بقيادة سهم "سوفت بنك" يحد من الخسائر

طوكيو - رويترز

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تراجعت الأسهم اليابانية عن مكاسب حققتها في منتصف الجلسة، لتغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الين وبعض نتائج الأعمال المخيبة للآمال، غير أن أداء فائقا لأسهم التكنولوجيا بقيادة سهم مجموعة سوفت بنك حد من الخسائر.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.75% إلى 29285.46 نقطة، بعد ارتفاعه 0.82% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81% إلى 2018.77 نقطة.

تألق العديد من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بقيادة سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة، والذي ربح 10.50% ليكون أكبر الرابحين على نيكاي.

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