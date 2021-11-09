الدولار يفقد البوصلة مع قرب صدور بيانات التضخم

بلغ الين أعلى مستوياته في شهر، وقبع الدولار دون مستوياته المرتفعة التي بلغها مؤخرا، اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المتعاملون أرقام التضخم المنتظر صدورها في الولايات المتحدة والصين لاستقاء مؤشرات لتوقعات أسعار الفائدة، في حين رفع الزخم بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد.

من المتوقع أن تظهر بيانات تصدر غدا الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. لكن ذلك يأتي أيضا في وقت تتراجع أسعار السلع عن مستويات مرتفعة غير مسبوقة ويقلص محافظو بنوك مركزية التكهنات برفع أسعار الفائدة قريبا.

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يشير صعود الين، الذي ارتفع بنحو 0.4% إلى 112.80 مقابل الدولار، والانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 و30 عاما إلى أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع ، إلى أن المستثمرين يتوقعون دورة من رفع أسعار الفائدة الطفيف جدا ونموا اقتصاديا أبطأ على المدى الأطول.

وتقدم اليورو، الذي كان قد انخفض إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا عند 1.15135 دولار الأسبوع الماضي، بنسبة 0.2% إلى 1.1606 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 93.878، ليكون قرب منتصف النطاق الذي ظل فيه خلال أكتوبر.

وواصل الجنيه الإسترليني، الذي تراجع الأسبوع الماضي، تعافيه وبلغ في أحدث تعاملات 1.3580 دولار، وذلك بعد انخفاضه إلى 1.3425 دولار يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، تماسك الدولار النيوزيلندي، الذي شهد قفزة أمس الاثنين، قرب مستوى 0.7164 دولار، مدعوما بقلق المتعاملين من احتمال رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحافظ الدولار الأسترالي شديد الحساسية للإقبال على المخاطرة، بمعظم مكاسبه التي حققها خلال الليل، ليبلغ اليوم 0.7422 دولار.

وارتفعت بيتكوين، التي يُنظر إليها أحيانا على أنها وسيلة للتحوط من التضخم وتشهد صعودا بدعم موجة من الأنباء الإيجابية، إلى مستوى قياسي بلغ 68.564 دولار في التعاملات الآسيوية، مما دفع إيثر هي الأخرى إلى مستوى قياسي بلغ 4800 دولار.