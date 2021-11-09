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بيتكوين عند مستوى قياسي جديد.. تجاوزت 68 ألف دولار

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بيتكوين

بيتكوين عند مستوى قياسي جديد.. تجاوزت 68 ألف دولار

ارتفعت بنسبة 4.74% وسط قفزات بأغلب العملات المشفرة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد لتتجاوز أعلى مستوى حققته في أكتوبر الماضي، وسط مكاسب لأغلب العملات المشفرة الأخرى.

وارتفعت بيتكوين العملة المشفرة الأشهر في العالم، وصاحبة أكبر رأسمال سوقي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 4.74% لتصل إلى 68.3 ألف دولار، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته في 20 أكتوبر بالقرب من 67 ألف دولار.

وأدى الارتفاع الذي شهدته بيتكوين إلى تجاوز رأس المال السوقي للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 4 أضعاف منذ بداية العام الجاري، حيث تتزايد الإثارة حول إمكانيات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، فيما تواصل العملات المثيرة لاهتمامات الأفراد والتي صدرت في الأساس للسخرية من بيتكوين مثل دوجكوين، وشيبا إينو، في جذب الانتباه.

وارتفعت عملة الإيثر بنسبة 1.96% إلى 4807.13 دولارن وبيتكوين كاش ارتفعت بنسبة 9.6% إلى 667.4 دولار، كما ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 4.73% إلى 0.28 دولار، فيما صعدت عملة كوردانو بنسبة 6% إلى 2.2 دولار. وقفزت عملة ليتكوين بنسبة 18% إلى 242.7 دولار.

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