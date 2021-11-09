4.3 مليار دولار مكاسب الحكومة الكويتية من الأسهم خلال عام

حققت الاستثمارات الحكومية في الأسهم الكويتية، مكاسب ضخمة بعد أن حققت أسعار هذه الأسهم ارتفاعات لافتة خلال جائحة كورونا تحديدا خلال الفترة من إغلاق مارس 2020 إلى الربع الثالث من 2021.

وبلغت المكاسب التي حققتها الحكومة الكويتية عبر هذه الاستثمارات 1.3 مليار دينار (4.32 مليار دولار) بزيادة بنسبة 32%.

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وجاءت المكاسب بدعم ارتفاع القيمة السوقية لأسهم 35 شركة مدرجة ما بين السوقين الأول والرئيسي لتصل إلى 5.52 مليار دينار (18.3 مليار دولار) بحسب سعر إغلاق الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنحو 4.16 مليارات دينار (13.8 مليار دولار) بحسب أسعار إغلاق مطلع مارس من العام الماضي الذي شهد بداية أزمة كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وتمتلك الحكومة الكويتية أسهما في الشركات الكويتية المدرجة من خلال 4 أذرع استثمارية تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.

وتمتلك الأذرع الأربع 47 مركزا استثماريا في الأسهم الشركات الـ 35 المذكورة وقد حققت نحو 85% من تلك المراكز مكاسب خلال فترة كورونا، بينما سجلت 7 مراكز استثمارية خسائر.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار القيمة الأكبر من استثمارات الحكومة في الأسهم التي بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام 2021 وقد حققت استثماراتها التي تركزت في 9 أسهم مكاسب بنحو 600 مليون دينار منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020 حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وحلت التأمينات التي تستثمر في نحو 28 من الأسهم في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للاستثمارات التي بلغت 1.75 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وبمكاسب بلغت 390 مليون دينار طوال فترة الجائحة مقارنة بالقيمة السوقية لاستثماراتها في مطلع مارس 2020 والتي بلغت وقتها 1.36 مليار دينار.

حلت الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بـ3 استثمارات فقط بلغت قيمتها 748 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وبمكاسب وصلت إلى 207 ملايين دينار على مدار الجائحة، تليها الأمانة العامة للأوقاف بمكاسب وصلت إلى 146 مليون دينار خلال الفترة نفسها، بعدما زادت القيمة السوقية لاستثمارين وحيدين للشركة إلى 517 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

تركزت أغلب مكاسب الحكومة الكويتية خلال السنة الحالية، حيث كان للربع الثالث أثر كبير، حيث عادت تدريجيا الحياة إلى طبيعتها وتمت إعادة فتح المطار وحركة السفر والعديد من الأنشطة الاقتصادية.

وحققت الحكومة خلال تلك الفترة مكاسب بلغت 1.24 مليار دينار تمثل نحو 94% من إجمالي المكاسب التي حققتها الحكومة منذ بدء الجائحة حيث بلغت القيمة السوقية لملكية الحكومة من الأسهم بنهاية سبتمبر الماضي 5.52 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.28 مليارات دينار بنهاية سبتمبر من العام 2020.

أكبر المكاسب

كانت أكبر المكاسب التي حققتها الحكومة في بيت التمويل الكويتي حيث حققت الهيئة العامة للاستثمار زيادة في القيمة السوقية لاستثماراتها في البنك بقيمة 429 مليون دينار خلال فترة كورونا، كذلك الهيئة العامة لشؤون القصر بمكاسب بلغت 205 ملايين دينار، ثم الأمانة العامة للأوقاف بـ 143 مليون دينار، وأخيرا الهيئة العامة للتأمينات بنحو 111.5 مليون دينار ليصل إجمالي مكاسب الحكومة من الاستثمار في أسهم "بيتك" بنحو 888 مليون دينار منذ بدء جائحة كورونا.

فيما جاءت مكاسب الهيئة العامة للتأمينات في "أجيليتي" في المرتبة الثانية حيث زادت القيمة السوقية للهيئة بنحو 151.4 مليون دينار لتصل إلى 408.6 ملايين دينار بنهاية سبتمبر الماضي. وفي المرتبة الثالثة جاء استثمار الحكومة في "زين" من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي زادت قيمتها استثماراتها السوقية بنحو 97.5 مليون دينار، يليها في المرتبة الرابعة استثمارات التأمينات في بنك الكويت الوطني التي زادت قيمتها السوقية بقيمة 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

وخامسا، وصلت مكاسب الاستثمارات الحكومية في "الكويتية للاستثمار" إلى 55 مليون دينار، يليها مكاسب بقيمة 12.7 مليون دينار نتيجة ارتفاع قيمة استثماراتها في بنك وربة، فيما جاءت مكاسب الحكومة في باقي الأسهم بأقل من 10 ملايين دينار.