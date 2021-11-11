المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه سيطرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار في مناقصة يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تكون التسوية يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي أغسطس الماضي، قالت مصادر إن مصر تبحث تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، والتي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو.

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وقال مصدران مطلعان على المسألة إن الحكومة أصدرت طلبا لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

يأتي الطلب المُقدم إلى البنوك قبل ما قد تكون أشهرا مزدحمة للأسواق الناشئة في ظل توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للسياسات.