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الذهب يرتفع مع استمرار مخاطر التضخم

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الذهب يرتفع مع استمرار مخاطر التضخم

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين، غير أن المكاسب حدت منها التوقعات بأن ارتفاع الأسعار قد يدفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفع الدولار أيضا.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1860.21 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1862.40 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل الخارجي لدى كينيسيز موني: "يخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر"، بحسب ما نقلته "رويترز".

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وأضاف دي كاسا أن زيادات أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطرا محتملا بالنسبة للذهب، ولن يدفع إلى مزيد من المكاسب سوى تخطٍ واضح لمستوى 1875 دولارا.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.13% إلى 25.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1069.33 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2161.68 دولار.

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