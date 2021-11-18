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الإمارات تطلق معايير جديدة لمكافحة تجارة الذهب غير المشروعة

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اقتصاد الإمارات

الإمارات تطلق معايير جديدة لمكافحة تجارة الذهب غير المشروعة

يأتي ذلك في إطار إصلاح شفافية السوق

دبي - العربية.نت

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قالت الإمارات اليوم الخميس، إنها ستطلق معايير جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة التجارة غير المشروعة في سوق الذهب.

وذكر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده ستطلق "معيار التسليم الجيد" للذهب في فبراير/
شباط على أساس طوعي وسيشمل ذلك مراجعة طرف ثالث.

وأشار الوزير إلى بدء تنفيذ معايير التسليم الجيد للذهب في فبراير المقبل على أساس طوعي في إطار إصلاح يسعى لشفافية السوق، حسب ما نقلته رويترز.

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وكان الزيودي قد قال في وقت سابق إن هذه المعايير ستلزم معامل التكرير بالتدقيق المناسب مع شركات التوريد وإثبات ذلك أمام مراجعين خارجيين.

وأفاد الوزير، أن هذه الخطوة جديدة ومهمة في إطار تطوير البنية المؤسسية لحوكمة قطاع الذهب في الدولة، وبناء منظومة متكاملة في هذا المجال، بما يتماشى مع توجيهات القيادة بتبني أفضل الممارسات الداعمة للمكانة الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.

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