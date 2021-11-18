الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهراً

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 16 شهرا اليوم الخميس، وفقد بعض مكاسبه أمام اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للعملة الأميركية وما إن كان قد بدأ يتبدد.

وارتفع الدولار في الأسابيع الماضية مع مراهنة المتعاملين على تشديد السياسة النقدية الأميركية. وعززت بيانات تضخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة في الشهر الماضي وتفاوت بيانات مبيعات التجزئة هذا الأسبوع هذه المراهنات.

مادة اعلانية

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 2020 أمس الأربعاء عند 96.226. وبلغ في أحدث معاملات 95.694 بانخفاض 0.1% خلال اليوم.

وصعد اليورو، الذي كان يحوم قرب أدنى مستوى في 16 شهراً، 0.1% إلى 1.1334 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.6% إلى 0.7041 دولار، بعد مسح أجراه البنك المركزي كشف أنه من المتوقع زيادة التضخم قريب المدى في الربع الأخير من العام.

وزاد الإسترليني أمس 0.5% إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار، بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا في أكتوبر، الأمر الذي يفرض ضغوطا على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

وسجل الإسترليني في أحدث تداول له 1.3503 دولار، بزيادة طفيفة خلال اليوم.

وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع. وتتوقع الأسواق رفع بنك كندا أسعار الفائدة في مطلع العام القادم. وقد سجلت الكرونة النرويجية انخفاضا أيضا.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 0.7263 دولار، لكنه تعافى في وقت لاحق مدعوما من ارتفاع الدولار النيوزيلندي، وصعد في أحدث تداول له 0.3% إلى 0.7286 دولار.