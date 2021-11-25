سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع على تراجع.. وخبير يشرح الأسباب

تخلت البورصة السعودية عن مكاسب سجلتها في وقت مبكر من الجلسة لتنهي تعاملات اليوم الخميس على انخفاض مسجلة رابع خسارة أسبوعية لها وأكبر تراجع لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، في حين تباين أداء بقية أسواق الخليج.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.6 %، منهيا جلستين من المكاسب. ونزل سهم مصرف الراجحي 0.4 %، في حين انخفض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.1 %.

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وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، في مقابلة مع قناة العربية، إن المستثمرين مقتنعون بارتفاع تقييمات السوق السعودية، وهو ما دفع السوق إلى تصحيح طبيعي، خاصة وأن معامل الارتباط بين السوق وأداء النفط كان قويا، وبالتالي فهو متماش مع تراجعات أسعار النفط.

ولفت إلى أن الصناديق تدخلت في السوق، ورفعت الأسهم القيادية ومن بينها سهم الراجحي، دون الأسهم الصغيرة.

ويرى الرقيب ضرورة أن يترك السوق ليصحح بشكل طبيعي، وقال "السحب من المخزونات غير مؤثر جدا في أسواق النفط، وبالتالي أعتقد أن الأسعار ستواصل الارتفاع إلى 90 دولارا، والسوق السعودي يجب أن يترك ويتماشى مع حركة أسواق النفط".

وفي سياق متصل، صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.7 %، مدعوما بزيادة سهم ألفا ظبي القابضة 2.4 %، وارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1%.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.4 %، بدعم من صعود سهم إعمار العقارية القيادي 1%، وزيادة سهم بنك دبي الإسلامي و0.8 %.

وأبرمت تركيا والإمارات اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات أمس الأربعاء تشمل استثمارات في التكنولوجيا والطاقة بعد محادثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتأتي زيارة الشيخ محمد إلى أنقرة، وهي الأولى منذ أعوام، في إطار سعي البلدين إلى إصلاح العلاقات ووسط أزمة عملة في تركيا.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.7 %، وقفز سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.4 %.

ونقل بيان للحكومة المصرية عن وزيرة التخطيط قولها أمس الأربعاء إن الاقتصاد المصري نما 9.8 %، في الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 التي بدأت في يوليو تموز مقارنة مع 0.7 %، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتفصيلا أغلق مؤشر سوق السعودية، منخفضا 0.6 %، إلى 11299 نقطة. فيما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.7 %، إلى 8454 نقطة، ودبي 0.4 %، إلى 3170 نقطة.

واستقر مؤشر بورصة قطر عند 11791 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.7 %، إلى 11431 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين 0.7 %، إلى 1779 نقطة.

وفي عمان.. ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.3 %، إلى 4118 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.2 %، إلى 7720 نقطة.