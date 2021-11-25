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هيرميس للعربية: رفع التوصية على "موبايلي" من "حياد" إلى "شراء"

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سوق السعودية

هيرميس للعربية: رفع التوصية على "موبايلي" من "حياد" إلى "شراء"

أعلنت "موبايلي" عن توزيع 85 هللة للسهم

دبي - العربية.نت

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أكد محلل قطاع الاتصالات في المجموعة المالية "هيرميس"، عمر ماهر، رفع التوصية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" من "حياد" إلى شراء.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن توزيعات "موبايلي" تتراوح بين 65 إلى 70% من الأرباح المتوقعة، مقابل 49% نسبتها في العام الماضي، ولذلك التوزيعات الحالية أعلى في نسبتها إلى الأرباح من المستويات التاريخية للشركة.

وأرجع عمر ماهر، زيادة التوزيعات إلى الأداء المالي القوي، وثقة إدارة الشركة في المركز المالي والتدفقات المالية الجيدة لـ"موبايلي"، مع توقعات باستمرار تحسن الأداء مستقبلاً.

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وأوضح أن رفع التوصية إلى شراء السهم، يعود إلى عدة عوامل منها جاذبية السهم بسبب التدفقات النقدية المرتفعة والتحسن المستمر، وإمكانية توزيع أرباح أعلى من العام الماضي، مشيراً إلى أن توقعات هيرميس تشير إلى استمرار النمو القوي في الأرباح خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وأضاف أن الأداء من ناحية الإيرادات وهوامش الربحية في 2020 و2021 كان جيداً، رغم كل الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.

وتوقع محلل قطاع الاتصالات، استمرار شركة "موبايلي" في أدائها الحالي، مع نمو طفيف في الهوامش خلال الأعوام القادمة.

وأضاف أن تقييم "موبايلي" من ناحية مضاعفات الربحية وبالمقارنة بالمستويات التاريخية لموبايلي تعتبر منخفضة، وأيضاً مقارنة بشركة الاتصالات السعودية فهي منخفضة أيضاً.

كانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي المبلغ الذي أوصى المجلس بتوزيعه يبلغ 654.5 مليون ريال، وسيتم توزيعه على 770 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن حصة السهم في التوزيعات تصل إلى 0.85 ريال مقارنة بـ 0.5 ريال خلال التوزيعات السابقة، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

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