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مؤشر سوق السعودية يغلق متراجعاً 4.5% لـ 10787 نقطة

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سوق السعودية

مؤشر سوق السعودية يغلق متراجعاً 4.5% لـ 10787 نقطة

خسائر تعم الأسواق الخليجية والإقليمية بضغط مخاوف "كورونا أوميكرون"

دبي - العربية.نت

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الأحد، متراجعا بنسبة 4.53% ليفقد 511.66 نقطة إلى مستوى 10787.79 نقطة بتداولات إجمالية يومية تجاوزت 7.4 مليار ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" إن الخسائر التي تعم الأسواق الخليجية، تأتي بضغط من المخاوف العالمية من متحور كورونا أوميكرون.

قلصت السوق بشكل طفيف خسائرها بعد تراجع بنحو 5% في مطلع الجلسة، لتتجاوز الخسائر 4% في الساعة الأخيرة من التداولات.

ارتفعت محفظة الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المالية السعودية بنسبة 74% على أساس سنوي لتصل إلى 57.8 مليار دولار في الربع الثاني 2021.

بدوره قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، في لقاء مع "العربية" إن الأسواق ستشهد تذبذبات عالية خلال الأسبوعين المقبلين بسبب متحور كورونا الجديد.

وفي جلسة اليوم بسوق الأسهم السعودية، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, أمانة للتأمين, التطويرية الغذائية, الوطنية للتعليم, والوطنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، كيان السعودية، العبداللطيف، جازادكو، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، كيان السعودية, التصنيع, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, سبكيم العالمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 790.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22374.24 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم تقاسمتها 1646 صفقة.

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