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أسهم أميركا تهبط عند الفتح مع تنامي مخاوف "أوميكرون"

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وول ستريت - أسهم أميركية
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أسهم أميركا تهبط عند الفتح مع تنامي مخاوف "أوميكرون"

ستاندرد آند بورز 500 القياسي يتراجع 0.32%

دبي - العربية.نت

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هبطت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول، اليوم الثلاثاء، بفعل خسائر لقطاعات السفر والطاقة والبنوك بعد تحذير من الرئيس التنفيدي لشركة مودرنا لتصنيع اللقاحات بشأن فعالية لقاحات كوفيد-19 في الوقاية من المتحور الجديد أوميكرون.

بدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 78.95 نقطة، أو 0.22%، إلى 35056.99 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.02 نقطة، أو 0.32%، إلى 4640.25 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 66.34 نقطة، أو 0.42%، إلى 15716.50 نقطة، بحسب ما نقلته رويترز.

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ورجح الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسل، أن يساعد العدد الكبير من الطفرات في متغير أوميكرون لفيروس كورونا على التهرب من الحماية التي توفرها اللقاحات الحالية، مما يجعل من الضروري تطوير تطعيمات جديدة. وهو الأمر الذي تسبب في تراجع الأصول الخطرة.

وبدا أن الرئيس التنفيذي قد قلل من التوقعات بأن اللقاحات الجديدة قد تكون جاهزة قريباً، ومع ذلك، قال في مقابلة مع فايننشال تايمز إن الأمر قد يستغرق شهوراً لشركات الأدوية لتطوير ونشر التطعيمات المحدثة التي يمكنها تقديمها بأعداد كبيرة.

وقال إنه لا يوجد دليل على أن الجرعات الحالية ستوفر نفس المستوى من الحماية ضد متغير أوميكرون، كما تفعل ضد دلتا، وسيكون هناك انخفاض جوهري في فعاليتها.

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