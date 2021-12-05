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بدء اكتتاب الأفراد في "المنجم للأغذية" بسعر 60 ريالا للسهم

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سوق السعودية

بدء اكتتاب الأفراد في "المنجم للأغذية" بسعر 60 ريالا للسهم

طرح الأفراد يمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام

دبي - العربية.نت

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تبدأ اليوم الأحد في سوق "تداول السعودية"، مرحلة اكتتاب الأفراد في شركة المنجم للأغذية والتي ستستمر لفترة يومين بسعر 60 ريالا للسهم الواحد.

وتم تحديد هذا السعر بعد تجاوز نسبة تغطية شريحة المؤسسات أكثر من 175 ضعفا، وسيتم تخصيص نحو 1.8 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وطرحت الشركة نحو 18 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمالها.

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حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على الإدراج في السوق الرئيسية بتاريخ 17 أغسطس 2021، في حين حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح في 28 سبتمبر 2021.

وتُعد "المنجم للأغذية" إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجا تشغيليا فريدا يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.

وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2.5 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال بزيادة 111% عن عام 2019.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 1.243 مليار ريال بانخفاض طفيف مقابل 1.289 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجة لزيادة العروض الترويجية.

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