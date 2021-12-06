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بيتكوين تهبط دون 49 ألف دولار.. فقدت 2.75% من قيمتها

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بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تهبط دون 49 ألف دولار.. فقدت 2.75% من قيمتها

إيثر تسجل 0.086 بيتكوين في أعلى مستوى منذ مايو 2018

هونج كونج  – رويترز

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انخفضت أسعار بيتكوين، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2.75% إلى 48.145 ألف دولار.

وتكبد المتعاملون خسائر بعد عطلة نهاية أسبوع قاسية فقد سعر أكبر الأصول الرقمية في العالم في وقت ما خلالها أكثر من خمس قيمته.

أعاد هذا المسار سعر بيتكوين والمبلغ المستثمر في العقود الآجلة لها إلى ما كانا عليه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، قبل الارتفاع الهائل في الأسعار الذي دفع العملة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، حسب ما ذكرته رويترز.

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وكانت العملة المشفرة الأخرى إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم، قد تراجعت هي الأخرى يوم السبت ولكن بشكل أقل حدة.

وفي أحدث تعاملات، بلغت 4020 دولارا مقارنة مع أعلى مستوياتها المسجل في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 4868 دولارا، لكنها حققت مكاسب مطردة مقابل منافستها الأكبر.

فقد سجلت إيثر في أحدث تعاملات 0.086 بيتكوين، وهو أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2018.

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