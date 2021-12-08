بنك الجزيرة: انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية بـ2 مليار ريال

أعلن بنك الجزيرة السعودي الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ملياري ريال، وهي مطروحة طرحاً خاصاً في السعودية.

وذكر البنك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن مدة استحقاق الصكوك 10 سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) الصكوك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

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ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وقام البنك بتعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح.