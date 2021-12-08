.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنك الجزيرة: انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية بـ2 مليار ريال

  • الخط
بنك الجزيرة مناسبة
شعار بنك الجزيرة
سوق السعودية

بنك الجزيرة: انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية بـ2 مليار ريال

مدة استحقاق الصكوك 10 سنوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك الجزيرة السعودي الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ملياري ريال، وهي مطروحة طرحاً خاصاً في السعودية.

وذكر البنك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن مدة استحقاق الصكوك 10 سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) الصكوك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وقام البنك بتعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فايزر تعمل على لقاح ضد فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!
بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد