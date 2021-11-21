بنك الجزيرة يبدأ طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال

أعلن بنك الجزيرة عن بدء إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ملياري ريال سعودي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك بناءً على ظروف السوق.

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وأضاف بنك الجزيرة أن تاريخ بداية الطرح 21 نوفمبر 2021، وينتهي في 31 ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقام البنك بتعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، ويُحدد سعر طرح الصك والعائد بحسب ظروف السوق، وتبلغ القيمة الاسمية للصك مليون ريال.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 10 سنوات، مع أحقية البنك في إعادة شراء أو استرداد الصكوك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

ويتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاقها. ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.