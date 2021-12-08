"تداول" السعودية تتلقى 50 طلب اكتتاب عام في 2022

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، اليوم الأربعاء، إن المجموعة تلقت 50 طلبا من شركات للاكتتاب العام الأولي السنة المقبلة، وتدرس ما إذا كان لشركات الشيك على بياض المعروفة كذلك باسم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص رغبة بإدراج أسهمها في السوق.

وتجمع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص الأموال لشراء شركة خاصة بغرض طرحها في السوق بوسيلة أسرع من انتظار طرح عام أولي بالنمط التقليدي.

مادة اعلانية

وأضاف الحصان أن السوق تدرس نماذج أعمال ومدى تقبل السوق في المملكة لمثل هذه الشركات، موضحا أنه لم يُطرح إطار قانوني لها بعد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وذكر الحصان بعد إدراج أسهم مجموعة تداول، التي تملك وتدير السوق السعودية، في وقت سابق اليوم "نرقب عن كثب هذا التطور الأخير (بشأن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص) ونتطلع بالتأكيد لإضافة هذا العنصر لسوقنا".

وأضاف الحصان: "يجب أن نتأكد من وجود طلب على هذه الأداة من جانب المستثمرين ومن جانب المصدرين".

وفتح سهم تداول اليوم الأربعاء على 115.4 ريال (30.76 دولار) بارتفاع بنحو 10% عن سعر إدراجه بالرياض. وجرى تداوله بسعر 117.60 ريال بعد الظهر.

وجرى تسعير السهم عند أعلى النطاق المحدد الأسبوع الماضي عند 105 ريالات (27.99 دولار) للسهم. وجمعت مجموعة تداول 3.78 مليار ريال (1.01 مليار دولار) في طرح عام أولي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 121 مرة عدد الأسهم المطروحة.

وصعد مؤشر الأسهم بالسعودية 27% هذا العام حتى الآن.

وقال الحصان إن ما بين 20% و25% من طلبات الإدراج ستدرج على المؤشر السعودي الرئيسي.

وتابع الحصان: "فيما يتعلق بزخم السوق، أعتقد أن الأسواق لا تزال قوية جدا فيما يتعلق بعمليات الطرح الأولي. إنه توقيت رائع بالنسبة لنا".