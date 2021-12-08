.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"تداول" السعودية تتلقى 50 طلب اكتتاب عام في 2022

  • الخط
سوق السعودية مناسبة
متداولان بسوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

"تداول" السعودية تتلقى 50 طلب اكتتاب عام في 2022

خالد الحصان: الأسواق لا تزال قوية جداً فيما يتعلق بعمليات الطرح الأولي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، اليوم الأربعاء، إن المجموعة تلقت 50 طلبا من شركات للاكتتاب العام الأولي السنة المقبلة، وتدرس ما إذا كان لشركات الشيك على بياض المعروفة كذلك باسم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص رغبة بإدراج أسهمها في السوق.

وتجمع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص الأموال لشراء شركة خاصة بغرض طرحها في السوق بوسيلة أسرع من انتظار طرح عام أولي بالنمط التقليدي.

وأضاف الحصان أن السوق تدرس نماذج أعمال ومدى تقبل السوق في المملكة لمثل هذه الشركات، موضحا أنه لم يُطرح إطار قانوني لها بعد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وذكر الحصان بعد إدراج أسهم مجموعة تداول، التي تملك وتدير السوق السعودية، في وقت سابق اليوم "نرقب عن كثب هذا التطور الأخير (بشأن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص) ونتطلع بالتأكيد لإضافة هذا العنصر لسوقنا".

سهم "مجموعة تداول" ينهي أولى تعاملاته في سوق السعودية على مكاسب 12% شركات سوق السعودية سهم "مجموعة تداول" ينهي أولى تعاملاته في سوق السعودية على مكاسب 12%

وأضاف الحصان: "يجب أن نتأكد من وجود طلب على هذه الأداة من جانب المستثمرين ومن جانب المصدرين".

وفتح سهم تداول اليوم الأربعاء على 115.4 ريال (30.76 دولار) بارتفاع بنحو 10% عن سعر إدراجه بالرياض. وجرى تداوله بسعر 117.60 ريال بعد الظهر.

وجرى تسعير السهم عند أعلى النطاق المحدد الأسبوع الماضي عند 105 ريالات (27.99 دولار) للسهم. وجمعت مجموعة تداول 3.78 مليار ريال (1.01 مليار دولار) في طرح عام أولي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 121 مرة عدد الأسهم المطروحة.

وصعد مؤشر الأسهم بالسعودية 27% هذا العام حتى الآن.

وقال الحصان إن ما بين 20% و25% من طلبات الإدراج ستدرج على المؤشر السعودي الرئيسي.

وتابع الحصان: "فيما يتعلق بزخم السوق، أعتقد أن الأسواق لا تزال قوية جدا فيما يتعلق بعمليات الطرح الأولي. إنه توقيت رائع بالنسبة لنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فايزر تعمل على لقاح ضد فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!
بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون
الأكثر قراءة
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
مراجعة منجم السكري في مصر تظهر أكبر احتياطيات من الذهب في 10 سنوات مراجعة منجم السكري في مصر تظهر أكبر احتياطيات من الذهب في 10 سنوات
قبل أن تذهب
تنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة لمحاربة داعش
تنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة لمحاربة داعش
اكتشف المزيد