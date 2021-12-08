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رئيس تداول للعربية: عائد الاكتتابات يمثل 5-6% من الإيرادات السنوية

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سوق السعودية

رئيس تداول للعربية: عائد الاكتتابات يمثل 5-6% من الإيرادات السنوية

قال إن وتيرة الإدراجات المتوقعة خلال 2022 ستكون أفضل من العام الحالي

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية، خالد الحصان في مقابلة مع "العربية"، إن وتيرة الإدراجات المتوقعة خلال العام المقبل ستكون أفضل من العام الحالي.

وأضاف الحصان، أن هناك موافقات قادمة لإدراج شركات جديدة من بينها "مجموعة" حصلت على موافقة من هيئة السوق المالية وسيتم إدراجها خلال النصف الأول من 2022.

وأشار الحصان إلى أنه سيتم إدراج ثاني منتج من سوق المشتقات فيما يخص المشتقات الفردية، بالإضافة إلى الطروحات الأولية في السوق الأساسية والسوق الموازية "نمو".

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وأوضح الحصان أن حجم عائدات المجموعة من اكتتابات الشركات (IPO) تمثل 5-6% من الإيرادات السنوية.

وتابع الحصان: "نعمل مع المقيمين اليوم لتطبيق معايير الاستدامة ESG ونستهدف السوق بشكل عام، وسيتم تقييم مجموعة تداول بعد الإدراج".

وذكر أن "تداول" تعمل على مجموعة من المبادرات لتوسيع قاعدة السوق المالية سواء من المصدرين أو المستثمرين، سواء الإدراجات المحلية أو الإدراجات الخارجية.

وأشار إلى أنه من ضمن أولويات "تداول" الربط مع مراكز الإيداع الدولية من خلال شركة إيداع والذي يستهدف زيادة قاعدة المستثمرين خصوصا في سوق الدين.

وأكد أن هناك محطة مهمة جدا في تطوير السوق المالية وهي تفعيل دور مقاصة الأوراق المالية من خلال شركة مقاصة، وهذا سيمثل نقطة تحول جاذبة للمستثمرين في السوق المالية.

وقال الحصان :"ننظر بأهمية كبيرة إلى أولوياتها في شركة وامض في التركيز على نمو المجموعة، والاهتمام بمجال التقنية ولدينا توسعة ضخمة في مجال البيانات".

وبدأ اليوم إدراج وتداول سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية، بعد أن تم الاكتتاب بالأسهم بسعر 105 ريالات.

وكانت الشركة قد طرحت 36 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها للاكتتاب العام تم تخصيص 70% منها للشركات و30% للأفراد.

يذكر أن شريحة الأفراد تمت تغطيتها بأكثر من 440% بعد ضخ أكثر من 5 مليارات ريال من قبل المكتتبين، فيما تمت تغطية المؤسسات بـ121 مرة ليجمع الاكتتاب 3.78 مليار ريال.

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