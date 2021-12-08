.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ترفع حيازتها 13.6 طن خلال نوفمبر

  • الخط
الذهب
الذهب
الذهب

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ترفع حيازتها 13.6 طن خلال نوفمبر

قيمة مشتريات الصناديق الشهر الماضي بلغت 838 مليون دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت بيانات مجلس الذهب العالمي، قيام صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بتسجيل تدفقات إيجابية بمقدار 13.6 طن أو بقيمة تعادل 838 مليون دولار خلال نوفمبر 2021.

وأوضح مجلس الذهب في تقرير، أن صناديق الاستثمار المتداولة زادت حيازتها من المعدن الأصفر بنسبة 0.4% في نوفمبر، وهو أول شهر يسجل تدفقات إيجابية منذ يوليو الماضي.

وتجاوزت التدفقات الوافدة إلى أميركا الشمالية وأوروبا التدفقات الخارجة من آسيا، التي شهدت تدفقات سلبية للمرة الأولى منذ مايو.

أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار

وانتعشت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة العالمية من الذهب من أدنى مستوياتها منذ عام، حيث ارتفعت إلى 3578 طناً بما يعادل 208 مليارات دولار أميركي.

وأضافت صناديق أميركا الشمالية 12.1 طن إلى حيازتها بقيمة تعادل 744 مليون دولار، وسجلت الصناديق الأوروبية تدفقات إيجابية أيضا قدرها 5.6 طن قيمتها 333 مليون دولار.

وشهدت الصناديق في المناطق "الأخرى" تدفقات إيجابية بلغت طنا واحدا بقيمة 58 مليون دولار.

في المقابل، شهدت الصناديق الآسيوية، تدفقات خارجة بواقع 5 أطنان تعادل قيمتها 297 مليون دولار.

وحسب التقرير، أنهت أسعار الذهب شهر نوفمبر مرتفعا بنسبة 2% عند 1804 دولارات للأونصة، إلا أن المعدن النفيس شهد ضغوطا بعد إعلان الفيدرالي الأميركي عن خطته لتقليص مشتريات السندات في وقت مبكر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فايزر تعمل على لقاح ضد فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!
بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد