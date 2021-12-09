استقرار اليورو والدولار وسط ترقب خطوات البنوك المركزية

استقرت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني والدولار، اليوم الخميس، وسط آمال بأن تتمكن بعض اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من تحيد أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا ويقول المحللون إن الاهتمام ينصب من جديد على السياسة النقدية.

وتراجعت بعض المخاوف المرتبطة بظهور المتحور أوميكرون عندما قالت بيونتيك وفايزر إن ثلاث جرعات من لقاحهما حيدت المتحور الجديد في اختبار معملي.

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وقال محللون إنه إذا ثبتت دقة النتائج المعملية سيعود اهتمام الأسواق لينصب على الاجتماعات التالية للبنوك المركزية، والتي كانت عاملا رئيسيا في تشكيل أسواق العملات في الأسابيع الماضية.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.1319 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوياته في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.15% إلى 96.082.

ولم يشهد سعر الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر وسجل 1.3207 دولار بعد أن بلغ انخفاضا قياسيا جديدا هذه السنة في جلسة الأمس بعد أن فرض رئيس الوزراء البريطاني قيودا أكثر صرامة للحد من انتشار كوفيد-19 في انجلترا فطلب من الناس العمل من منازلهم وضع الكمامات في الأماكن العامة واستخدام شهادات التطعيم.



وهبط سعر بتكوين 2.2% إلى ما دون 49515 دولارا، وظلت تتأرجح داخل نطاق ضيق بعد تراجعها الشديد في مطلع الأسبوع.