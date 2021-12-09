تحديد النطاق السعري لطرح "جاهز" في سوق السعودية بين 750 و850 ريالا

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) بطرح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات.

وأوضحت الشركة في بيان لها "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تم تحديد النطاق السعري بين (750 – 850) ريالا للسهم الواحد.

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وتشمل عملية الطرح طرح 1.888 مليون سهم عادي تمثل حوالي 18% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وتخصيص أسهم إضافية لتطبيق آلية الاستقرار السعري بما يصل إلى 204.590 ألف سهم كحد أقصى.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للفئات المشاركة الاكتتاب فيها 7500 سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 524.590 ألف سهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المستثمرين المؤهلين (الأفراد).

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) 1.888 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد).

وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى 1.615 مليون سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 85.6% من إجمالي أسهم الطرح.

وتمتد عملية بناء سجل الأوامر لـ(5) أيام تبدأ من يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 حتي 13 ديسمبر.