سوق دبي ترتفع للجلسة الثامنة على التوالي بدعم إدراج "إمباور"

أغلقت غالبية أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، مدعومة بصعود أسعار النفط مع تراجع المخاوف المتعلقة بأثر متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون على النمو العالمي والطلب على الوقود.

وصعد المؤشر السعودي 0.3% مدعوما بزيادة سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 3.3%، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1%.

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لكن حد من ارتفاع المؤشر هبوط سهم الاتصالات السعودية 3% بعد أن تحدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم عند 100 ريال للسهم عند الحد الأدنى من النطاق السعري سابق بين 100 و116 ريالا.

ومن المنتظر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة 12 مليار ريال (3.20 مليار دولار) عن طريق بيع حصة 6% من أسهم اتصالات السعودية.

وارتفع مؤشر دبي 0.2% مواصلا صعوده للجلسة الثامنة على التوالي مدعوما بارتفاع 0.6% لسهم بنك دبي الإسلامي.

وأعلنت الحكومة خططا لإدراج سهم شركة إمباور، ضمن أسهم 10 شركات أخري في البورصة، في إطار إجراءات لتعزيز نشاط سوق الأسهم المحلية.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 1% موقفا موجة هبوط استمرت 3 جلسات متتالية مع ارتفاع سهم اتصالات 2.3%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.5% مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 2.7%.