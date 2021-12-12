عمومية "الأهلي تكافل" توافق على عرض الاندماج المقدم من "الدرع العربي"

وافقت الجمعية العمومية لشركة الأهلي تكافل على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام المواد 191 و192 و193 من نظام الشركات.

وقالت شركة الدرع العربي في بيان نشر على موقع "تداول"، إن الاندماج سيتم من خلال إصدار 1.43 سهم جديد في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة الأهلي للتكافل، وذلك وفقاً لاتفاقية اندماج ملزمة موقعة بين شركة الدرع للتأمين وشركة الأهلي للتكافل.

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كما تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.5 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

ووافقت الجمعة العمومية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي للتأمين.

تجدر الإشارة إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة 193 من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

سيتم زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل وذلك لغرض دمج الشركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع للتأمين وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وفقاً لما يلي:

وسوف تتم زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من خلال إصدار 23.8 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات، وسيتم زيادة عدد أسهم شركة الدرع للتأمين من 40 مليون سهم إلى 63.8 مليون سهم عادي.