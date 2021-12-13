أسهم أميركا تستهل التعاملات على تراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي 

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية ببورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وواصلت أسهم آبل الصعود لتقترب القيمة السوقية للشركة من 3 تريليونات دولار.

مادة اعلانية

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.03% إلى 35958.93 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.04% إلى 4710.30 نقطة، حسب ما ذكرت رويترز.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06% إلى 15621.27 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية.

وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأميركية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع.