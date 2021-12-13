.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أميركا تستهل التعاملات على تراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي 

  • الخط
وول ستريت - أسهم أميركية
بورصة وول ستريت
وول ستريت

أسهم أميركا تستهل التعاملات على تراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي

بدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.03%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية ببورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وواصلت أسهم آبل الصعود لتقترب القيمة السوقية للشركة من 3 تريليونات دولار.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.03% إلى 35958.93 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.04% إلى 4710.30 نقطة، حسب ما ذكرت رويترز.

أسهم اليابان ترتفع مقتفية أثر وول ستريت قبيل اجتماعات الفيدرالي أسواق المال بورصة طوكيو أسهم اليابان ترتفع مقتفية أثر وول ستريت قبيل اجتماعات الفيدرالي

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06% إلى 15621.27 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية.

وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأميركية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
  مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب   مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب
ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
قبل أن تذهب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
اكتشف المزيد