تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "المنجم للأغذية" 11.9 مرة

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد على أسهم شركة المنجم للأغذية، كما تم تخصيص (4) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بنسبة تغطية بلغت 11.9 مرة.

وقالت "إتش إس بي سي" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد المشاركين في تغطية اكتتاب الأفراد سجل 431.302 ألف فرد، وتبلغ القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 1.3 مليار ريال.

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وذكرت أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وتبلغ نسبة التخصيص بالطرح 0.3793% على أساس تناسبي علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت المنجم 18 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، وخصصت منهم 90% للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 وانتهت في يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021، بسعر 60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.